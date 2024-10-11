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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı’nda resmi karşılama töreninin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ikili görüşmenin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katıldı.

İki lider, toplantının ardından Türkiye ile Sırbistan arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanacağı törene katıldı.

İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"KİMSE TÜRKİYE VE SIRBİSTAN'IN SAVUNMA SANAYİİNİN İÇERİĞİNDE NELERİN OLMASI GEREKTİĞİNE KARIŞMASIN"

Liderlerin açıklamalarının ardından toplantıda, "Türkiye ile Sırbistan ileride hangi somut adımları atmayı planlıyor?" diye soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya, "Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir. Buna yönelik olarak da ikili görüşmemizde el ele verdik ve arkadaşlarımızı görevlendirdik. Şimdi bu çalışmayı arkadaşlarımız da yapacaklar. Kimse de Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayiine yönelik içeriğinde neler olması gerekir bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız. Arkadaşlarımız bu çalışmalarını görüşmelerini yapacaklar. Adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var. Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz." yanıtını verdi.

Daha sonra Sırp gazeteciden bir soru daha alındı.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA İLGİLİ ADIMLAR DA YER ALACAK: İKİ DOST ÜLKE OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Gazeteci, "Savunma sanayii konusuyla ilgili olarak bu iş birliği insansız hava araçlarının satın alınmasını da içeriyor mu yoksa başka türden bir iş birliği mi?" diye sordu.

Türkiye'nin Sırbistan'a insansız hava aracı satışının da gündemde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var. Bizim elimizde olan imkanlar var. Biz bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz." dedi.

"ATACAĞIMIZ ADIMLARDAN HOŞLANANLAR DA HOŞLANMAYANLAR DA OLABİLİR"

Sözlerine devam eden Erdoğan, görevlendirilen bakanlarla çalışmaların yürütüleceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insansız hava araçlarıyla ilgili söyledikleri ise şöyle:

Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var. Bizim elimizde olan imkanlar var. Biz bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri Bakanlarımıza ve Savunma Sanayii Başkanlarımıza görevleri verdik onlar çalışmalarını yürütecekler ve ondan sonra peyderpey adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu atacağımız adımlardan hoşlananlar olabilir ama hoşlanmayanlar da olabilir. Biz siyasi liderlersek bu konularda kararı biz mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de, Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız.

BALKANLAR, ORTA DOĞU, UKRAYNA VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

İki senenin ardından tekrar Belgrad'da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'mizin 4'üncü toplantısı vesilesiyle ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Gerek birlikte gerek heyetlerarası bu istişarelerimiz geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin bize sinyallerini verdi. Münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzalı attık. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

'TİCARET HACMİMİZ İKİ YIL ÜST ÜSTE 2 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Sayın Vucic'in belirttiği gibi Sırbistan ile ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen ilişkilerimiz sayesinde Belgrad Büyükelçiliğimize ilave olarak 2021'de Yenipazar'da Başkonsolosluk, 2022'de Niş'te konsolosluk bürolarını açtık. İkili iş birliğimizin lokomotifini ekonomi ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanı ile birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır.

'SON 12 YILDA SIRBİSTAN'DAKİ YATIRIMLARIMIZ 405 MİLYON DOLARA ÇIKTI'

Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 proje ile 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunmaya devam ediyor. Yatırımcılarımıza hiçbir zaman desteğini esirgemeyen değerli dostum Vucic bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahiptir. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

"BALKANLARIN HUZUR VE İSTİKRARININ ÖNEMİNİN ALTINI BİR KEZ DAHA ÇİZDİK"

Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım.

FİLİSTİN'İ TANIMA ÇAĞRISINI BİR KEZ DAHA YAPTI

İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha ifade ettim. Kalıcı barışa dönük gayretlerimizi sürdürme kararlılığında olduğumuzu mevkidaşımla paylaştım. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram da hiç şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık "dur" denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.

SİYASİ, ASKERİ, EKONOMİK, TİCARİ, TURİZM VE SAVUNMA SANAYİİ YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI