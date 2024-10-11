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DHA

Dün Arnavutluk'a giden ve burada temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından da diğer durağı olan Sırbistan'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı’na indi.

Burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra konaklayacağı otele geçti.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Sırbistan Sarayı’nda resmi tören düzenlendi. İki lider törenin ardından başbaşa görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Vucic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

TİCARET HACMİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Bu toplantıda Erdoğan, Türk ve Sırp iş insanlarıyla bir araya gelecek.