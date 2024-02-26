Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda vatman koltuğunda İstanbul'da metrobüs ve metro hatlarının adeta çökme noktasına geldiği gün Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir proje İstanbul'un hizmetine sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve Murat Kurum, ilk sürüşte vatman koltuğundaydı.

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AA

Türkiye hızlanmaya devam ediyor.

Her gün birbirinden özel projeler hayata geçirilerek, ulaşım alanında da yenilikler vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Mevcut CHP'li İBB yönetimi İstanbullu vatandaşlara çile yaşatmaya devam ederken, devlet projeleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda da şimdi sırada Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi var.

Bu projenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı gerçekleştirmeden önce ise vatman koltuğuna oturdu ve treni kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum eşlik etti.

Türkiye hızlanmaya devam edecek

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak" diyerek, devam eden projelere de değindi.

Uraloğlu ayrıca, Murat Kurum'un seçilmesiyle birlikte kente hizmetlerin süreceğini de sürdürdü ve birlikte çalışacaklarını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)