Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşını karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

TÖREN KITASINI SELAMLADI

İki ülke marşlarının okunmasının ardından Vucic, "Merhaba asker" diyerek tören kıtasını selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı.

GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Vucic, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Kar yağışı altında gerçekleşen törende Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.