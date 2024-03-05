Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Sivas'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'ı Sivas'ta coşkulu bir kalabalık karşıladı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim gündemi Türkiye'de tüm hızla sürüyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Manisa, Kütahya, Muğla ve Antalya’ya gitti.

Çalışmalarına ve mitinglerine hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Sivas'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Coşku dolu kalabalık karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sivas'ta coşkulu bir kalabalık karşıladı. Elinde pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alanda bekleyen 75 bin kişi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Şimdi girerken emniyet teşkilatına sordum bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim, 75 bin kişi. İşte Sivas bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında şu sözlere yer verdi;

"Sivas'ta bir kez daha sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum"