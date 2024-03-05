Yerel seçim gündemi Türkiye'de tüm hızla sürüyor.
Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Manisa, Kütahya, Muğla ve Antalya’ya gitti.
Çalışmalarına ve mitinglerine hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Sivas'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Coşku dolu kalabalık karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sivas'ta coşkulu bir kalabalık karşıladı. Elinde pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alanda bekleyen 75 bin kişi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Şimdi girerken emniyet teşkilatına sordum bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim, 75 bin kişi. İşte Sivas bu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında şu sözlere yer verdi;
"Sivas'ta bir kez daha sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum"
Yol senin yolundur, yoldaşım sensin. İyi gün, kötü gün haldaşım sensin. Canımın canısın, kardeşim sensin. Hasretim, ülfetim sanadır Sivas. Birlikte yol yürümekten iftihar ettiğim yoldaşım Sivas'ta bir kez daha sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Türkümüzün söylendiği, sazımızın çalındığı, emeğimizin bütünleştiği, birlik ve beraberliğimizin teminatı Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Selçuklu'ların emaneti, milli mücadele fişeğinin ateşlendiği şehir, Aşık Veysel'in gönül yuvası Sivas'a ikrarımız var.
Bu şehirden aldığımız ilhamla ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir daha hiçbir insanımızın Sivaslı Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere, ihanetlere, zulümlere maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini dünyanın herhangi bir yerinde mahsun kalmasına seyirci kalmayacağız.
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