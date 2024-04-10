Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle bayramlaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; MHP, CHP, İyi Parti, BBP, HÜDA Par, DSP ve Vatan Partisi liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle 7 partinin genel başkanlarıyla bayramlaştı..

Görüşmede, Cumhur İttifakı'na dahil olan partiler dışında CHP, İyi Parti ve Vatan Partisi de vardı.

Siyasi parti liderleriyle ayrı ayrı telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: