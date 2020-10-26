İslam ve Müslüman karşıtı tavır takınan Avrupa ülkelerine seslenen Erdoğan, "Siz gerçek manada faşitsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde Avrupa'da yükselişe geçen İslamofobi vardı.

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı devlet binalarının cephelerine yansıtılması, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camiye saldırı ve Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'ın küstah paylaşımına Erdoğan sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN'DAN AVRUPA'YA SERT TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tutumuyla Müslümanlara yönelik saldırıların başladığına dikkat çeken Erdoğan, bu tavrın Avrupa ülkelerinde devlet başkanı seviyesinde politika olarak benimsendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"FRANSA'NIN LİDERİNİN TEŞVİKİYLE..."

"Ne yazık ki Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Bugün lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok Batılı devlette Müslümanlara yönelik hukuksuzluklar adeta sıradan hale gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz Nazi'nin zincir halkalarısınız ViDEO





"NAZİ'NİN ZİNCİR HALKALARISINIZ"

İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen, desteklenen bir politika haline gelmiştir. Irkçı terörizm... Şimdi buradan sesleniyorum: İşte siz gerçek manada faşitsiniz. Siz gerçek manada Nazi'nin adeta zincir halkalarısınız.

"MERKEL'E SESLENİYORUM: HANİ SİZDE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ VARDI"

Gün geçmiyor ki Müslümanlara ait ibadethaneye saldırı haberini almayın. Buradan Şansölye Merkel'e de sesleniyorum; hani sizde din özgürlüğü vardı, devletinizin güvencesi vardı? Bir sabah namazında yüzü aşkın polis camiye saldırıyor. Bunların tam tersini Türkiye'den duydunuz mu, hayır. Bizde gerçek din özgürlüğü var, bunlarda yok."