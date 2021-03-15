AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde gençlere hitap eden Erdoğan'ın konuşması, salonda coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada partideki gençlerin ve kameraların karşısına çıkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, AK Parti Gençlik Kolları üyelerine yaptığı konuşma da salonda ayakta alkışlandı.

AK Parti'nin gelecekteki davasını şimdiki gençlerin taşıyacağını belirten Erdoğan, Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de de Kudüs'te de siz vardınız. Balkanlar'da Çanakkale'de siz vardınız siz... Gaziantep'te Şanlıurfa'da siz vardınız. İstiklal Harbimizde Sakarya'da İzmir'de siz vardınız. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız." diyerek şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizler Asım'ın neslisiniz VİDEO

KADİM DAVAMIZI YARINLARA TAŞIYACAKSINIZ

"Ülkemize çağ atlatan hizmetler yaparken kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan siz gençlerimizsiniz. Sadece geçtiğimiz asrın başından bu yana verdiğimiz mücadelelere baktığımızda gördüğümüz şudur.

SİZLER..

Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de de Kudüs'te de siz vardınız. Balkanlar'da Çanakkale'de siz vardınız siz... Gaziantep'te Şanlıurfa'da siz vardınız. İstiklal Harbimizde Sakarya'da İzmir'de siz vardınız. Kıbrıs'tan Irak'a ve Suriye'ye kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börü'ler Eren Bülbül'ler sizlerdiniz. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayan sizlerdiniz. Çünkü siz Asım'ın nesliydiniz.

GÖZLERİNİ KIRPMADAN ÖLÜME GİDEN KAHRAMANLARDINIZ

Çünkü siz bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden kahramanlardınız. Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler bozgunculara karşı kardeşliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötesindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesi ve milletine hizmet etmeyi temel hedefi gören fazilet abidelerisiniz."