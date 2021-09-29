Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Putin'le görüşecek

Soçi'de Putin'le resmi bir görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye gündemini değerlendirecek. İki lider, bölgesel gelişmeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Soçi'ye gidecek.

Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel gelişmelere yönelik fikir alışverişinde bulunacak.

Görüşmenin ana gündemi ise Suriye'deki gelişmeler olacak.

İKİ LİDER BAŞ BAŞA KONUŞACAK

Heyetler arası görüşmenin olmadığı toplantıda, iki lider baş başa konuşacak.

TERÖR VARLIĞINA SON VERİLMESİNE VURGU YAPILACAK

Erdoğan, ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına dikkat çekecek, Astana anlaşmalarına uygun şekilde terör varlığına son verilmesine vurgu yapacak.

ERDOĞAN, SOÇİ MUTABAKATI'NIN UYGULANMASINA VURGU YAPACAK

Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi Mutabakatı, terör örgütü YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta, Türkiye’nin beklentilerinden uzak.

SALDIRILARIN ENGELLENMESİ İSTENECEK

Erdoğan, mutabakatın bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye’ye yönelik gerçekleşen saldırıları da dile getirecek olan Erdoğan, Putin'e bu konudaki rahatsızlığı da ileterek saldırıların engellenmesini isteyecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ 'İDLİB'

Ankara ve Moskova, 2017'den bu yana İdlib'e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı.

17 Eylül 2018'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma, önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi.

Ancak Esad rejimi, imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova'da bir araya geldi.

İdlib sorunu son 3 yıldır, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi'de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek.

BÖLGESEL VE ULUSAL GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Suriye'den yeni bir göç dalgası tehdidi de masada olacak.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Afganistan başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Ayrıca Türkiye-Rusya ilişkileri gözden geçirilecek.