Sokak hayvanlarının toplatılmasına yönelik belediyelere talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını yineleyerek "Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Geçtiğimiz gün belediyelere sokak köpeklerini toplatma talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük hayvan barınağı açılışını yaptığı sırada talimatını yeniledi.

"TÜM BELEDİYELERE ADIMLARI SÜRATLE ATMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Gaziantep'te inşa edilen Yazıbağı Hayvan Barınağı'nın, verdiği talimat doğrultusunda önemli bir hizmet sunacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazıbağı Hayvan Barınağı'nı, sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınması bakımından önemli bir hizmet olarak görüyorum. Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanı talimatını tekrarladı VİDEO

"BEYAZ TÜRKLER, SAHİP ÇIKIN HAYVANLARINIZA"

İşte, Asiye yavrumuzun başına gelen... Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Bu yavrumuz şu anda hamdolsun emin ellerde. Buradan dün gece uçakla aldırdık, Antalya Üniversitesi'ne götürdük. Bu operasyonlarda Türkiye'nin bir numarası, dünyanın saygın hocalarından Prof. Dr. Ömer Bey'e teslim ettik. İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu sağlığına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİN SEÇİM VAADLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Biz Suriyeli kardeşlerimizi gönderecek yer aramayız. Kapılarımızı bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var. Bay Kemal bundan rahatsız.

Elektriği bedava verecekmiş. Be hey cahil elektriği bedava hakkına belediye başkanı sahip mi? Elektriği veren biziz, biz. Be hey cahil. Zaten hayatınız yalan. Seçimlerden önce suyu bedava vereceğiz dediniz. Neyi bedava verdiniz? Hiçbirisini.

GAZİANTEP'E YAPILAN YATIRIMLAR

Anadolu aslanları tabiri bu şehirden çıkmıştır. Sizler gayretiniz ve başarınızla bölgenin kaderini değiştirdiniz. Gaziantep her yerde örnek gösterdiğimiz şehrimizdir, gururumuzdur.

Geçen yıl Gaziantep'te 300 fabrika açtık. Bay Kemal icraat, icraat, laf değil. Bir tanesi fabrikaları saymaya geldi. Baktı fazlası çıkacak saymayı bıraktı. Bay Kemal lutfeder gelirsen yerini sana gösterirler. Bizimle uğraşmaktan dünyayı kendilerine zehir edecekler.

5 MİLYAR 92 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Değerli kardeşlerim, yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlarla birlikte özel derslik sayımız 24 bini geçmiştir. 2002'de toplam derslik sayısı 6 bini bile bulmuyordu.

Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatmak için bu örnek bile yeterlidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtları var diye pankart açmışlar. Vah zavallılar.

HAVALİMANI VE KÜLTÜR MERKEZİ

Bugün hizmete açacağımız en önemli yapım ise Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binasıdır.

Büyükşehir belediyelerimiz tam 9 tane yüzme havuzu inşa etti. Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Eğitim ve Sanat merkezi şehrimize kazandırıldı. İstanbul'a kazandırdığımız AKM'de de merhum Yavaşca için bir müze açıldı.

DENGESİZ KUR DALGALANIŞI

Bulvarı, Tekstilkent Polis Amirliği, çok sayıda sosyal tesis Şahinbey belediyemizce tamamlandı. Şahinbey'in toplam değeri 1 milyar 193 milyon lira olan bu eserin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün Cumhur İttifakı'na saldıranlara baktığınızda, ülkemize de düşman olduğunu görürsünüz. Türkiye ekonomisi batacak bize de gün doğacak diye ellerini ovuşturuyorlardı. Halbuki kurun dengesiz dalgalanışı 84 milyonu olumsuz etkiliyor. Unutmayın atalarımızın güzel bir lafı var; Dere yatağında akar. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık, kurun seviyesini şartlar belirler. Bunu 1 saatte atıverdik. Ben ekonomistim benim işim bu.

Ne sinsi hesaplar yapıldığını hep birlikte gördük mü? Ülkesinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanlara şahitlik ettik. Biz bu süreç boyunca çalıştık. İş zıvanadan çıkarken paketimizi açıkladık.

ERKEN SEÇİM

Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi söz konusu değil. Türkiye bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor. Bay Kemal ne diyordu faizi sıfırlayın. Dün öyle dedin bu defa farklı konuşmaya başladın. Yaşananlar bunların ne kadar sığ olduğunu gösteriyor."