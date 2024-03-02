Haberler



Gündem



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlik konusunda her türlü arabuluculuk için hazır olduğunu belirtti.