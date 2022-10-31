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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

    Somali Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mogadişu'da 29 Ekim'de meydana gelen terör saldırısını kınadı.
    • 31.10.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:07
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Terörü saldırısını kınadı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Mogadişu'da 29 Ekim'de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

    Yaralananlara şifa diledi

    Erdoğan, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

    ‘Türkiye yanınızda’ mesajı

    Somali'nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali'nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü #1


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