Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir görüşme yaptı.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Terörle mücadele ve Etiyopya ile sınır sorunu görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.