Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile bir araya geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOMALİLİ MEVKİİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İlk görüşmesini Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile bir araya geldi