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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 14:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile bir araya geliyor.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOMALİLİ MEVKİİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

    İlk görüşmesini Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile bir araya geldi.

    GÖRÜŞME BASINA KAPALI BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ

    Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo ile görüştü #3

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