AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşını resmi törenle karşıladı.
İki lider, törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmelerini gerçekleştirdi.
BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER YAPILDI
Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
Metinde, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.
İşte görüşmeden kareler...
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış