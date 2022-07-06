Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşı ile düzenlenen ortak basın toplantısında 'Somali'ye son 10 yılda 1 milyar doları aşkın yardım ettik' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet eden Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Ankara'ya geldi.

Türkiye'ye devlet başkanı konumunda gelen Cumhurbaşkanı Mahmud, resmi törenle karşılanarak heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Karşılama, görüşme ve imzaların ardından iki lider için ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Somali'ye desteğin her zaman devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerle devam etti;

"Tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuzun mesajını vermiştim"

"Somali, 2011 yılında çökme noktasına gelmiştir. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuzun mesajını vermiştim. 2012-2017 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen kardeşimle attığımız adımlar Somali'nin yeniden kalkınmasına yardımcı oldu. Somali'ye her alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalili mevkidaşı ile basın toplantısında konuştu ViDEO

"10 yılda Somali'ye yaptığımız yardım 1 milyar doları aştı"

Birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Önemli sayıda sivil toplum kuruluşları da Somali'nin yanında yer alıyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız yardımların tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak hükümete şimdiden başarılar diliyorum.

"1000 özel harekat polisine eğitim verdik"

Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ele aldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından hızla gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrarının tüm Afrika için taşıdığı öneme vurgu yaptık. 1000 özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin terörle mücadelesine katkımızı buradan söylüyorum.

"Kazan-kazan temelinde Afrika'daki kardeşlerimizle ilişkileri artıracağız"

Türkiye olarak kazan-kazan temelinde Afrika'daki kardeşlerimizle ilişkimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıymetli kardeşim Şeyh Mahmud'a ve heyetine ziyareti için teşekkür ediyorum."