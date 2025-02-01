Haber Merkezi

AK Parti'de kongre takvimi işlemeye devam ediyor...

Kongrelerde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı İzmir oldu.

YATIRIMLARI KALEM KALEM AÇIKLADI

Burada coşkulu bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde AK Parti iktidarı döneminde İzmir'e yapılan yatırımlar da vardı.

"İZMİR EN KARANLIK DEVRİNİ YAŞIYOR"

"CHP yönetiminde İzmir tarihinin en karanlık devrini yaşıyor" diyen Erdoğan hükümet olarak son 22 yılda kente devasa yatırımların gerçekleştiğini söyledi.

"İZMİR'E 2 TRİLYON 275 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarları döneminde İzmir'e 1 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımının yapıldığını açıkladı.

MÜJDEYİ VERDİ

Erdoğan, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

"YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR CUMHURİYET TARİHİNİN 5-10 KATIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e yapılan yatırımları şu şekilde anlattı:

Artık, 22 yıl geride bırakan iktidarlarımız döneminde yaptığımız işler, bırakınız bir önceki aynı süreyi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 5 katı, 10 katıdır. Ancak insan fıtratı sahip olduğu imkanları nasıl elde ettiğini bir süre sonra unutmaya, sanki hep varmış gibi hissetmeye meyyaldir. Bunun için bize düşen vazife her fırsatta ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri, vatan topraklarının her karışına yaptığımız yatırımları hatırlatmaktır.

BAKANLIKLAR TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Nitekim İzmir'e de son 22 yılda günümüz rakamlarıyla 1 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 16 milyar lira, eğitimde 69 milyar lira, gençlik ve sporda 11 milyar lira, sosyal yardımlarda 145 milyar lira, sağlıkta 45 milyar lira, çevre ve şehircilikte 186 milyar lira, ulaşımda 245 milyar lira, tarım ve ormanda, tarımsal hibe destekleri dahil, 121 milyar lira, sanayi ve teknolojide verdiğimiz teşviklerle birlikte 46 milyar lira, enerjide, kamu ve özel, toplam 326 milyar lira, kültür ve turizmde 7 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte, teşviklerle birlikte, toplam 58 milyar lira yatırımı hayata geçirdik.

YENİ ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

İzmir'e 4 yeni devlet üniversitesi kurduk. İkisi stadyum olmak üzere toplam 115 adet spor tesisi inşa ettik. Toplam 4 bin 906 yataklı 47 hastane ve ek binalar dahil 132 sağlık tesisi yaptık. İzmir Şehir Hastanemiz 2060 yatağıyla 1 yıldan beri vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Dikili Devlet Hastanemizi 50 yatağıyla önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Selçuk Devlet Hastanemizi 50 yatağıyla, Buca Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi ise 70 ünitesiyle yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Ayrıca 800 yataklı Tepecik Şehir Hastanemizi yatırım programımıza aldık.

"ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLATTIK"

TOKİ kanalıyla İzmir'de toplam 25 bin 164 konut projesini hayata geçirdik. İzmir'deki 5 Millet Bahçesi projemizden birini bitirmek üzereyiz, diğerleriyle ilgili çalışmalar çeşitli safhalarda sürüyor. Karayollarında, İzmir'in 2002 yılında 431 kilometre olan bölünmüş yol mesafesini 977 kilometreye çıkardık. Uzunluğu 55,5 kilometre olan İzmir çevre yolunu etaplar halinde tamamlayıp Konak Tüneli'ni de açarak şehir içi trafiğini rahatlattık.

"İZMİR-MANİSA ARASI ULAŞIM SÜRESİNİ 15 DAKİKAYA İNDİRDİK"

İzmir-İstanbul Otoyolu'nu inşa ederek yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu açtık. Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdik. Demiryollarında İzmir'in trafik sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla İZBAN projesini hayata geçirdik. İZBAN şehrin kuzeyindeki Aliağa'dan, güneyindeki Selçuk'a kadar uzanan 136 kilometrelik bir güzergahta şu anda hizmet veriyor. Yapımı süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattımızı inşallah 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz.

5 YENİ YAT LİMANI GELİYOR

Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile bu bölgeyi lojistik sektörünün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürdük. Adnan Menderes Havalimanımızı yenileyip kapasitesini artırarak 2002 yılında 2,3 milyon olan yolcu trafiğini 2004 yılında 11,5 milyonun üzerine çıkardık. Deniz yolunda, İzmir-Yeni Foça Yat Limanı'nı açtık. Özdere, Dikili, Çeşme-Şifne, Çeşmealtı ve Şakran'da 5 yeni yat limanı için etüt proje hazırlıyoruz.

"111 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANDI"

Su ve sulama yatırımlarında son 22 yılda şehrimize 8 içme suyu tesisi, 52 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, barajlar, yeraltı depolama tesisleri gibi toplam 225 tesis inşa ettik. İzmir'e 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 5 teknopark, 101 araştırma geliştirme merkezi ile 25 tasarım merkezi kurduk. Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 2 bin 930 özel sektör projesinde 328 milyar lira yatırım gerçekleştirerek, 111 bin kişilik istihdam sağlandı. Şubat ayında Çeşme'ye, seneye de Karaburun'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz.

"İZMİR'E HER ALANDA DAHA FAZLA ESER VE HİZMET KAZANDIRACAĞIZ"