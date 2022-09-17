Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal konut projesinin ikinci etabını başlatacağız

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin ikinci etabının başlatılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Açıklamalarında TOKİ'nin sosyal konut projesine ilgili yoğun olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci etap müjdesini de verdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle ilgili Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir. O zamana kadar da zaten bu inşaatların kabası bitmiş olur, yüzde 50-60 oranında ilerlenmiş olur. Çünkü orada işin tamamen bitmesi 1,5-2 yılı bulur. Allah nasip ederse seçimden sonra yeni bir etabı inşallah başlatacağız. Çünkü bizim arsa noktasında filan sıkıntımız yok. Arsa noktasında sıkıntı olmadıktan sonra, yeter ki iş yapacak bir iktidar olsun. İş yapacak iktidar da biziz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut projesiyle ilgili yıl sonu bitmeden inşaat çalışmalarına başlama talimatı verdiğini ifade etti.

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