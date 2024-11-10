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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nu açtı.

Açılışın ardından düzenlenen etkinlikleri takip eden Erdoğan, program kapsamında kürsüye gelerek katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden uzun yıllardır devam eden sömürüye dikkat çeken Erdoğan, Atatürk'ün vefatı ile ülkenin kaçırdığı fırsata değindi.

"GAZİ EN AZINDAN 10 YIL DAHA YÖNETSEYDİ..."

Erdoğan, "Şayet Gazi’nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi’nin vefatı ile bu fırsatı kaçırdık.

Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra da başımıza musallat edilen darbeler koalisyonlar ve kifayetsiz yöneticiler ülkemizin küresel kalkınma yarışında geride kalmasına neden oldu." dedi.

"SOSYLA MEYDA ATATÜRKÇÜLERİ TÜRKİYE'YE DÜŞMANLIK ETMEKTEDİR"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyetine intihalinin 86. yılında saygıyla yad ediyoruz. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum.

Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her eylem Gazi Mustafa Kemal'e ihanettir. Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir. Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık etmektedir. Atatürk istismarcıları son dönemde terör örgütleri ve uzantılarıyla kol kola yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Atatürkçülük maskesi altında hain hizmetlerine milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Atatürk'ün gönlümüzdeki yerini sarsamayacaktır.

Bu kutlu yolda önümüze engeller çıkabiliyor, tuzaklar kurulabiliyor. Esasen Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz her dönem aynı gayeye hizmet eden oyunla boğuşmuştur.

Terör örgütlerinin üzerimize salınmasına, darbe girişimine envai çeşit tehditle yüzleştik. Allah'ın yardımı ve milletimizin güçlü desteğiyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Kimin eserleriyle yaşadığını, kimin yerinde yeller estiğini en iyi sizler biliyorsunuz.

"40 YILLIK TERÖR OYUNUNU BOZACAĞIZ"

Ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını hedef alan 40 yıllık terör oyununu bozacağız. Gelecek dönemde sınırlarımız boyuna oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik halkalarını da tamamlayacağız, terör örgütleriyle sınırlarımız arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz.

Bölücü terör örgütünü ülkemiz için tehdit olmaktan çıkaracak operasyonlar devam edecek. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siyasi istikrarıyla devletimizle milletimiz arasındaki bağı 85 milyonun tek yürek atmasını temin edeceğiz. Ortak idealler ve kurallar etrafında sımsıkı kenetleneceğiz."