Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz vermesinin ardından Çelebi ilçesi doğalgaza kavuştu. Yapılan çalışmalar tamamlanırken, ilçenin yüzde 80’ni doğal kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Şubat 2020 tarihinde, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan bu ziyaret sırasında Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Çelebi için, doğalgaz sözü verdi.

Bu sözün ardından kısa sürede çalışmalar biterken, vatandaşlar doğalgaza kavuştu. Yaklaşık bin nüfuslu ilçenin yüzde 80’ni doğalgaz kullanmaya başladı.

İlçede yaşayan vatandaşlar, soba ve kömür derdinden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve beraberindeki heyet, Erdemir ailesini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖZÜ YERDE KALMADI"

AK Parti Milletvekili Ramazan Can yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Delice, Keskin, Çerikli ve Çelebi ilçelerine verdiği doğalgaz sözünün yerine getirdiğini belirtti.

Kırıkkale halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Can, "Cumhurbaşkanımıza Kırıkkale ve Çelebi halkına temsilen teşekkür ediyoruz. 'Kader gayrete aşıktır' diye bir söz vardır. Belediye başkanımızın gayretleri, takipleri bugün meyvesini verdi. Bu manada il başkanımız da bu konuyu gece gündüz dile getirdi ve takip etti.

Doğalgaz çok önemli, bu teyzeciğim burada kova kaldırıyor, kömür tozu, zaten yaşlı doğalgazın gelmesi bu manada özellikle ablalarımız teyzelerimiz için bir velinimet. İkincisi, yatırımcı anlamında doğalgazın gelmesiyle Çelebi’nin çehresi değişecek.

Buraya süt fabrikası tesisleri kurdu Adalet Bakanlığı cezaevleri işletecek. Burada tarımcılık ve hayvancılık gelişiyor ve doğalgaz ile birlikte ciddi yatırımcı çekecek. Bu manada da takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmadı, sözü yerine geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi: Türkiye'nin en küçük ilçesi doğalgaza kavuştu VİDEO

"İLÇENİN YÜZDE 80'İ DOĞALGAZ KULLANMAYA BAŞLADI"

İlçende yüzde 80'inin doğalgaz kullanmaya başladığını dile getiren Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, "Cumhurbaşkanımız ilçemize doğalgaz sözünü vermişti. Bugüne doğalgazımızı ilçemize getirdik. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum.

Burada emeği geçen başta Milletvekilimiz Ramazan Can, İl Başkanımız, Yunus valim, teşekkür etmek istiyorum, emekleri var. Allah razı olsun, bizlere destek verdiler.

Şimdi doğalgazımızı yaktık. Vatandaşlarımız doğalgaz kullanmaya başladı. İlçemizin yüzde 80’ine doğalgazı vermiş durumdayız. İnşallah 2022 senesinin Mayıs ayında da ilçemizin tamamını doğalgaza kavuşturacağız" diye konuştu.

"HAYAL OLMAYAN BİR ŞEY GERÇEKLEŞTİ"

Soba ve kömür derdinden kurtulduklarını dile getiren Gülişar Erdemir (60) isimli vatandaş, "Doğalgazımız geldi çok şükür. Önceden soba yakıyorduk, kömürle, kovayla uğraşıyorduk çok zor şartlar altında. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum.

Allah razı olsun, sözünü verdi. İl Başkanımızdan, milletvekilimizden, Allah bin kere razı olsun. Şimdi basıyoruz düğmeye çayımızı koyuyoruz. Yemeğimizi üstüne koyuyoruz. Önceden tüp biter, yemek ocakta kalırdı.

Misafirin gelir, tüpün biter, kalırsın. Çok şükür Çelebi ilçesinin hayalinde olmayan bir şey gerçekleşti. Allah’a bin şükür. Şu anda evimiz ısınıyor. 30 derecede, evimizin her tarafı sıcak" şeklinde konuştu.