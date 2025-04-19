Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM 5. Olağan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü genel kurulumuzda görevini devredecek Saliha Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralarak Canan Hanımefendi'ye üstün başarılar niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir." diye konuştu.

"ÜLKEMİZ TEHDİT ALTINDADIR"

"Aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit altındadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuk sahibi olmak hiç olmadığı kadar örselendi. Önce irfanımıza sahip çıkacağız, önce onu diriltip kendimize geleceğiz." dedi.

"SÖZLEŞME DEĞİL, KANUN YAŞATIR"

İstanbul Sözleşmesine değinen Erdoğan, "6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır." diye konuştu.

"KARANLIK GÜNLER ARTIK GERİDE KALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Kadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı. Yıllardır titizlikle inşa ettiğiniz cam tavanlar paramparça oldu. Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız.

"SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ"