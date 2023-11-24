Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu: Doğalgaz bağlandı... Yusufeli ilçe merkezi için doğalgaz isteyen 91 yaşındaki Binali Polat’ın isteği gerçekleşti. Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Doğalgazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli’nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bizde de” diyerek hem teşekkür hem de dua etti.

İHA

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Türkiye’nin birinci, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 22 Kasım 2022’de su tutmaya başladı.

Bir yıl önce yeni Yusufeli ilçe merkezinde düzenlenen törende, aynı zamanda evleri baraj suları altında kalan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

Hak sahibi olan 91 yaşındaki Binali Polat, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan evinin anahtarını aldığı sırada doğalgaz isteğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı talimatı verdi

Yeni ilçeye doğalgaz isteyen Binali Polat'ın isteğini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e talimat vererek “Talimatı verdim. Enerji bakanımız dedi ki biraz yolu uzak. Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhat'ız dağları deleriz ve ulaşırız.” diyerek bir an önce doğalgazın ilçeye verilmesini istemişti.

Doğalgaz bağlandı

Aradan geçen tam bir yıl sonra Yusufeli ilçesine doğalgaz bağlanırken, ilçe sakinleri soğuk havaları doğalgazla karşıladı.

"Ölmeden doğalgazı kullanmak da nasip oldu"

1 yıl önce düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ilçe merkezi için doğalgaz talebinde bulunan Binali Dede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek “Doğalgazı gönderdin Paşam. Biz de koca Yusufeli'nde ısınıyoruz. Bu hayır sana da yeter bana da. Ölmeden doğalgazı kullanmak da nasip oldu.” diyerek kendisine hem dua hem teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)