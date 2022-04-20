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    Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftarda buluştu

    İftar programlarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de sporcularla bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 20:42
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 21:01
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftarda buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Sporun Yıldızları İftar Programı'nda konuştu.

    Türkiye sporda da makus talihini yendiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizin başarı grafiği tüm branşlarda yükseliyor" dedi.

    "Sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle yazdırdı"

    Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin devam edeceğini, sporculara güvendiğini ve yanında olmayı sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar. Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüf değildir. Sabırla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Sizlerin ve hocalarımızın emekleri yanı sıra devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de önemli katkısı bulunuyor. Kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların doğru tespiti başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir.

    "Tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

    Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmımş durumdadır. Bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Sporda tesisleşme devrimi geldiğimiz seviyenin yapı taşı. Sizler de gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece önümüzdeki yıllarda daha fazla madalya kazanacağımızı ümit eidyorum. Zirveye giden zorlu süreçte tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftarda buluştu #1

    "2024 Paris Olimpiyatları'nda daha büyük başarılara birlikte imza atacağız"

    Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere bizler de sizlerin yanında yürümeye devam edeceğiz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Sizlere inanıyor ve sizlere güveniyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftarda buluştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftarda buluştu #3


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