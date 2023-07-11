Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa'yı andı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.
Vahşi katliamın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen, acılar bir türlü dinmek bilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Yaşananların yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Katliamı'yla ilgili bir mesaj yayınladı.
Taziyelerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa'nın asla unutulmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."