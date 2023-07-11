Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa'yı andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Katliamı'nın 28. yıl dönümünde taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

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Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Vahşi katliamın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen, acılar bir türlü dinmek bilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Yaşananların yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Katliamı'yla ilgili bir mesaj yayınladı.

Taziyelerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa'nın asla unutulmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: