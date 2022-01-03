Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat'ta Suudi Arabistan’a gidecek

İhracat krizinin çözümüne yönelik Şubat ayında Suudi Arabistan’a gideceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şubat’ta beni bekliyor, söz verdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği etkinliğin çıkışında, Suudi Arabistan ile ihracat sorununun çözülmesini isteyen bir iş kadınıyla karşılaştı.

“İHRACAT ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYORUM”

“Sayın Cumhurbaşkanım, bir şey rica ediyorum. Suudi Arabistan’ın ihracat çözümünü de bekliyorum. Söz veriyorum 30 milyon dolarlık mücadele vereceğim.” diyen kadına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“ŞUBAT’TA BENİ BEKLİYOR, ZİYARETİMİ YAPACAĞIM”

“Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat’ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat’ta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şubat’ta Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim VİDEO

ADI KONMAMIŞ BOYKOT: 2019’DA BAŞLADI

Bir süredir Türkiye'ye karşı adı konmamış bir boykot uygulayan Suudi Arabistan'a yönelik toplam ihracat rakamları düşmüş, 2019’da 3,2 milyar dolara kadar yükselen Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, 2021’in Ocak-Kasım döneminde 189 milyon dolara kadar gerilemişti.

KATAR’A DESTEK VERİLDİ DİYE BOYKOT UYGULANDI

Her şey Türkiye’nin Katar’a destek amaçlı asker göndermesiyle başlamıştı.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Mısır’ın, Katar'a karşı 3,5 yıldır uyguladığı ambargo krize yol açmış, ancak kriz görüşmelerle son bulmuş, bu ambargo da Ocak 2021'de kaldırmıştı.

Suudi Arabistan ile Katar arasındaki ticaret de yeniden başlamıştı.

Ancak ambargo döneminde Katar'a destek veren ve bu ülkeye asker gönderen Türkiye'ye karşı uygulanan fiili boykotta geri adım atılmamıştı.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Öte yandan İstanbul'da Suudi Konsolosluğu binasında Suudi yönetiminin talimatıyla gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi de iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi artırmıştı.