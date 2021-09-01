Cumhurbaşkanı Erdoğan, subay ve astsubay mezuniyet töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunuyor.

"EVLATLARINIZLA NE KADAR İFTİHAR ETSİNİZ AZDIR"

"Mezuniyet heyecanlarını paylaştığımız eğitimlerini başarıyla tamamlayan 462 subayımız ile 2 bin 751 astsubayımızın her birini tebrik ediyorum. Sizleri en donanımlı şekilde yetiştiren, ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza şahsım ve milletim adıma teşekkür ediyorum. Sizler ne kadar güzel anne ve babalarsınız. Evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz azdır.

"SİZİN AZİMLİ ÇALIŞMALARINIZLA NETİCE ALDIK"

Sel bölgesinde evlerin çatısındaki vatandaşlarımızı helikopterlerle kurtarıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Kastamonu'da, Sinop'ta sizin azimli çalışmalarınızla netice aldık. Şimdi 3 bin 213 yeni personelle jandarma ve sahil güvenliğimiz daha da güçlenmiştir. 180 bin metrekare alana yayılan fakülte binalarımız her açıdan göz dolduran son teknoloji ile donatılmıştır. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin göz bebeği olan bu kurumları güçlendirmek için desteklemeye devam edeceğiz."

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