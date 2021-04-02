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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 15:25
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmede Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

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