Çıkan yangınlara yönelik İçişleri Bakanlığı ve istihbarat örgütlerinin yoğun çalışmaları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast iddiasının araştırıldığını duyurdu.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarına yönelik açıklama yaptı.

Aynı anda birçok noktada çıkan yangınlara yönelik suikast ihtimallerine yoğunlaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Çıkan 71 orman yangınından 57'sinin kontrol altına alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müdahalelerde olumlu istikamete dönüldüğünü söyledi.

"SUİKAST İDDİALARININ ÜZERİNE GİDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat örgütlerinin de suikast iddialarına ilişkin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu eş zamanlı, ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı? Bunların üzerine gidiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast iddiası yoğun şekilde soruşturuluyor VİDEO



"İÇİŞLERİ VE İSTİHBARAT YOĞUN ÇALIŞIYOR"

"Burada İçişleri Bakanlığı'mızın yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yine aynı şekilde yoğun çalışmaları var." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bütün bu çalışmalardan sonra net ne olabilir? Bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız. Fakat bu tabii boş verilip geçilecek bir iş değil. Çünkü değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda Manavgat'tan başlayıp, Muğla, Marmaris, Bodrum şeklinde devam eden bir yangın."