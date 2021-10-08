Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in kabrini ziyaret etti

cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde eda etti.

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretlerinde bulundu.

ŞENLER, KEKEÇ VE FIRINCI'NIN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, duasını yaptı.

Burada dua eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.