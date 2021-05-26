Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleyman Soylu'nun yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye, son dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan bir operasyon kurgusuyla karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuyla ilgili net bir açıklama yaptı ve hedefteki isim olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız." dedi.

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