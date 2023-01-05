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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile liderler seviyesinde bir araya geleceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 14:37
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 14:43
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile liderler seviyesinde bir araya geleceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

    Suriye ile ilk temas gelişmesini hatırlatan Erdoğan, "Bu sabah Sayın Putin ile görüşmem oldu. Türkiye-Rusya-Suriye olarak bir süreç başlattık. Ardından inşaallah Dışişleri Bakanlarımızı bir araya getireceğiz.

    Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti bölgedeki sükuneti sağlamak, barışı egemen kılmak." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...


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