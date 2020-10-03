Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de yine gereğini yaparız

Suriye'nin terör örgütlerinden söz verildiği halde temizlenmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki gündeminde Suriye vardı.

Suriyelilerin yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıpkı Balkanlar’da Kafkaslar’da Akdeniz’de olduğu gibi sınır hattımızda istikrar sağlanana kadar aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde

"SURİYE'DE YİNE GEREĞİNİ YAPARIZ"

"Terör örgütlerine ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik

Suriye'den Libya kadar mazlumların yanında yer alırken kendi geleceğimize de şekillendirmeye devam ediyoruz.



Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız.

Suriye güven içinde olmadan Türkiye'nin de güven içinde olmayacağını biliyoruz. İdlib'de yeni bir trajedi yaşanmasına neden olacak hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz.



KİMSE KUSURA BAKMASIN



Ülkemizde kendi devletine husumeti ama gayreti haline getirmiş bir kitle var. Bu kesimler az olmalarına rağmen rahatsızlık vericidir. Milli meselelerde düşmanın 5. kolu gibi davranan bu kitleler bu açılışlardan rahatsız oluyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın bu kesimleri rahatsız etmeye devam edeceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya terör yuvaları temizlenir ya da biz gireriz İZLE