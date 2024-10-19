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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u İstanbul'da kabul etti.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardınan ortak basın toplantısı düzenlendi.

Burada uluslararası göç sorunu ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı göçmen sayısı konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısını açıklarken konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"KAPIMIZI SURİYELİLERE HEP AÇIK TUTTUK"

"Malum Suriye'den ilk etapta bize 4 milyon civarında mülteci geldi ve şu anda da 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci ülkemizde.

Biz onları şu anda ülkemizde ağırlıyoruz ve bu Sayın Merkel döneminde de bunları birlikte görüşerek birlikte bunlara yönelik her türlü desteği vererek bu süreci çalıştırdık ve şu an itibarıyla da Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur.

Şu anda da açıktır. Hele hele böyle bir savaş döneminde oradan Türkiye'ye gelebilecek olanlar olursa ki bunların içerisinde Lübnan da var.

"LÜBNANLILARA DA KAPIMIZ AÇIK"

Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk. Şu anda Lübnan'da ciddi manada Türkmenler de var ve bu Türkmen soydaşlarımızı da bizler aynen içeriye alırız. Onlara da kapımızı açık tuttuğumuzu söyledim söylüyorum. Kapımız onlara açık."