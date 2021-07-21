Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelileri katillerin kucağına atmayız

Kıbrıs ziyaretinin ardından havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların, katillerin kucağına atılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti sona erdi.

Türkiye'den büyük bir heyetle yaptığı ziyaretini sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğine yönelik açıklamaları soruldu.

"ALLAH'IN KULLARINI, KATİLLERİN KUCAĞINA ATMAYIZ"

Kılıçdaroğlu'nun "Dünyaya sesleniyorum, Kuvayımilliye geleneğinden geliyorum, çok çetin müzakereler sizi bekliyor" sözlerine ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, Esad rejiminin katil politikalarından kaçarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca sığınmacının, AK Parti iktidarında güvence altında olacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin, "Bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah'ın kullarını katillerin kucağına atmayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"'Ben Atatürk'ün partisiyim' diyen bu adam, 'Kuvayımilliye geleneğinden geliyorum' diyor ama bir defa Kuvayımilliye ruhundan haberi yok. Onu bir öğrenmesi lazım. Çünkü ta oralara kadar asker göndermişiz. Tavsiye ediyorum, Misakımilli'yi bir öğrensin. Misakımilli nedir? Misakımilli neyi kapsıyor? O kapsam içerisinde neler vardı? Bunu bir öğrenmesi lazım. Bundan haberi yok.

O 'göndereceğim' diyor. Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum. Şu anda bunlar bize sığınmışlar 'elaman' diliyorlar. Bu 'elaman' dileyenlere 'Hadi geldiğiniz yere dönün' diyemeyiz."

"SIĞINMACILARIN BİR KISMI YERLEŞTİRİLECEK"

Suriyelilerin kaldıkları çadırları gördüklerini, onlara briket evler yaptıklarını ifade eden Erdoğan, hedefin ilk etapta 100 bin briket ev olduğunu, 50 bin civarındaki evin bitirildiğini söyledi.

Erdoğan, buralara sığınmacıların bir kısmını yerleştirmek istediklerini, bunun insani, vicdani ve İslami bir yaklaşım tarzı olduğunu kaydetti.

"BU NASIL BİR DEVLET ADAMI"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu adamın böyle bir derdi yok ki, böyle bir sıkıntısı yok ki. Bizim derdimiz var, bizim sıkıntımız var. Biz insana insanca yardım etmenin gayreti içerisinde olmayı sürdüreceğiz.

Tabii bir de şu var; bu nasıl bir devlet adamı veyahut da nasıl bir siyasetçi, onu da anlamakta zorlanıyorum. Hani yanında güya elçilik falan yapmış olanlar var ya, onlara da bir sor.

"KİMLERİN ELİNE KALDI SİYASET..."

BM kurallarına göre mülteciler gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönebilir. Bundan da haberi yok.

Böyle bir şeyi de zaten yapamazsın. Eğer gönüllü değilse, hele hele mülteci bir de sığınma talebinde bulunmuşsa, belki onu sen kabul etmek zorunda kalacaksın. Öyle bir durum da var. Nasıl siyaset yapıyor, kimlerin eline kaldı siyaset, yandık."