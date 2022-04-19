İç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan mülteciler hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri dönüşleri için çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle 13'üncü Geleneksel İftar Yemeği'nde bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de misafir statüsünde bulunan Suriyeliler hakkında da açıklamalar yaptı.

"Bu coğrafyadaki siviller..."

İlk olarak Ukrayna krizi devam ederken dünyanın dört bir yanında devam eden insani dramları göz ardı edemeyeceklerine değinen Erdoğan, "Yemen, Somali, Myanmar, Libya, Afganistan, Filistin ve Suriye'de milyonlarca masum insan bir ramazan ayını daha buruk geçiriyor. Uluslararası toplumun krizleri çözme kabiliyetini kaybediyor olmasının bedelini, tüm bu coğrafyalarda çocuklar, kadınlar ve siviller ödüyor. Tedbir alınmadığı, yardım eli uzanmadığı veya bir dilim ekmek bulamadığı için ölen her masumla birlikte insanlık da ölüyor. Bizi biz kılan kadim değerler çok büyük yara alıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelilerin onurlu geri dönüşü için gayret gösteriyoruz VİDEO

"Onurlu geri dönüş..."

Daha sonra Türkiye'de bulunan Suriyelileri hatırlatan Erdoğan "Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" mesajını verdi.