Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan devrime değinmeyi de ihmal etmedi.

"SURİYE'Yİ BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler, Sünniler, Nusayriler omuz omuza verecek Suriye'yi birlikte ayağa kaldırıp inşa edeceğiz.

Birbirimizden şüphe ederek hele hele kavga ederek değil. Birbirimize güvenerek inanarak dayanışmayla gerçekleştireceğiz." dedi.

"SURİYE'NİN CADDELERİNDE CIVIL CIVIL TÜRKÇE KONUŞULUYOR"

"Sizler de görüyorsunuz yeni bir Suriye kuruluyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'ın, Halep'in Hama'nın caddelerinde Türkiye'de yaşamış, Türkiye'de doğmuş gençler cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Suriye halkının her daim yanında olacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE OLARAK SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN TOPARLANMA ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Suriye halkının son 1 yılda Esad diktatörünün bıraktığı enkaza rağmen hayata sarıldığını memnuniyetle görüyoruz. Başkan Şara işte Emevi Camii’nde herhalde televizyonlardan izlediniz hem sabah namazını kıldırıyor hem de orada verdiği hutbe ile Suriye’nin geleceğine yönelik müjdesini irad ediyordu.



Rabbim en yakın zamanda inşallah, Şara’ya ve Suriye halkına bu müjdeye kavuşmayı nasip etsin. Türkiye ve Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin inşa, ihya, toparlanma çabalarını tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Suriye devrimi son 1 yılda en zoru geride bırakmıştır.

"SAVAŞTA SIRTIMIZI DÖNMEDİK, BARIŞTA DA HER DAİM YANLARINDA OLACAĞIZ"

Türkiye’nin kuzeyinde mazlumlar için güvenli alanlar inşa ettiysek nasıl 13.5 yıl boyunca bir yandan uluslararası baskılar diğer yandan içeride Türkiye’nin her köşesini ‘Suriyelileri göndereceğiz’ afişleri ile donatan 5’inci kol aparatlarına karşı sabırla direndiysek yeni dönemde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.



‘Biz Suriyelileri geldikleri yere göndereceğiz demiyorlar mıydı?’ Onlar bunu söylerken bu kardeşiniz asla gönderemezsiniz, gönderemeyeceksiniz’ diyordu. Biz savaşta onlara sırtımızı dönmedik, barışta da daima yanlarında olacağız.

"SİZE NE SURİYE’DEN DEDİLER, AKAN KANA SIRTINIZI DÖNÜN DEDİLER"