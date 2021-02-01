Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüsün ilk yolcusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Yerli üretim olan sürücüsüz otobüsün tanıtımına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otobüsle ilgili bilgi aldı.

Dünyanın ilk otonom 4'üncü nesil sürücüsüz otobüsü olma özelliği taşıyan sürücüsüz otobüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından inceleniyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen sürücüsüz otobüs, Avrupa ve ABD'nin ilk sürücüsüz otobüsü olma özelliğini taşıyor.

SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜSLE BEŞTEPE'DE TUR ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Beştepe içerisinde otobüsle birlikte tur atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde test edilen otobüs, Türkiye'de geliştirilmesinin ardından dünya pazarına da açıldı.

İLK SATIŞ ROMANYA'YA

Araç, yerleşke içerisindeki hareketlere yönelik geliştirildi. İlk satış Romanya'ya gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücüsüz otobüsün tanıtımına katıldı VİDEO



"BU BİR İFTİHAR MESELESİ"

Otobüsün test sürüşünün ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Üretilen sürücüsüz otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde adeta bir test sürüşünün yapılmış olması, bizleri ayrıca mutlu etti.

Şu andaki aracın boyu 8 metre ve ses gibi hiçbir şey söz konusu değil. Özellikle yapay zeka olarak gerek yayalara gerek tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı... Böyle bir araca sahip olmak ve yıl sonuna kadar 24 metrelik bir hale getirilicek. Bu tabii bir iftihar meselesi.

Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markaların adını da duyuracaklar. Bütün mesele bu adımın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizi ayrıca mutlu etmiştir.

Her şey artık elektrikli dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Temiz enerjinin de ön adımları... Dünya temiz enerjiye gidiyor."

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