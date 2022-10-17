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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani heyetini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyeti ile bir araya geldi.
    • 17.10.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 17:59
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani heyetini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarklı kesimlerden isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

    Basına kapalı görüşme

    AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

    Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani heyetini kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani heyetini kabul etti #2


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