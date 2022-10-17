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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Dünya Süryani Katolik Patriği ve heyeti ile bir araya geldi.