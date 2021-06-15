Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da konsolosluk açmayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İki ülkenin kardeşlik bağlarının önemine vurgu yapan İlham Aliyev'in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'yla ilgili yeni bir haber verdi.

ŞUŞA'YA KONSOLOSLUK AÇILACAK

Erdoğan, çok yakın zamanda Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesine konsolosluk açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı konuyla ilgili, "Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'da konsolosluk açmayı planlıyoruz VİDEO











