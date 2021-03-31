Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın Ermenistan'dan kurtardığı Şuşa bölgesini Ramazan Bayramı'ndan sonra ziyaret edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini bir kez daha tebrik eden Erdoğan, bölgede 67 camiden 63'ünün yıkıldığını ve birçok kilisenin de tahrip edildiğini söyledi.

HOCALI KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesiyle ilgili bir ziyaret mesajı da verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'ya gidecek

"RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA ŞUŞA'YI ZİYARET EDECEĞİZ"

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceklerini belirterek, "Temennimiz o dur ki Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle Şuşa'da inşallah bir bayram yaşayalım." ifadelerini kullandı.

"KARABAĞ'DAKİ TÜRK MİRASININ KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:

"Aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum. Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış. Bunun yanında kiliseler de tarumar edilmiştir.

Tüm bunlarla birlikte 1918 yılında Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gün bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Yıldönümünü tekrar andık. Karabağ'daki Türk mirasının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır.





"AMBARGOLARIN KALDIRILMASI İÇİN KIBRIS TÜRKLERİNE YARDIMLARINIZI ESİRGEMEYİN"

Bir diğer konuda Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşlik gereğidir. Ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türküne yardımları esirgemeyeceğiniz inancındayım. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini de hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

Avrupaya'ya kesintisiz bağlantıyı tesis etmemiz refahı artıracaktır. Bu alanda yürütülen çalışmalara ivme kazandırmalıyız. Yük taşımacılığı anlaşmasını sonuçlandırmak için müzakereleri hızlandırmakta fayda görüyorum. Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum.

ERDOĞAN, TÜRK KONSEYİ 'NİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor.

12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir.

Üçüncü ülkelerle iş birliği formatına dair kriterleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların bir an evvel tamamlanması gerekiyor.

Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de sağlık şartları elverdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümid ediyoruz."