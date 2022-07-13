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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile yaptığı görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
    • 13.07.2022 - 22:19
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 22:24
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İkili ilişkiler ele alındı

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü #1

     


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