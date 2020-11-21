Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile G-20 toplantısına ilişkin görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

G-20 TOPLANTISININ DETAYLARI KONUŞULDU

Görüşmede Riyad'da düzenlenecek G-20 toplantısıyla ilgili detayların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.