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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile G-20 toplantısına ilişkin görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 00:07
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 00:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

    Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

    G-20 TOPLANTISININ DETAYLARI KONUŞULDU

    Görüşmede Riyad'da düzenlenecek G-20 toplantısıyla ilgili detayların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

    Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

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