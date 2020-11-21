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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile G-20 toplantısına ilişkin görüştü.
- Haber Merkezi
- 21.11.2020 - 00:07
- Güncelleme : 21.11.2020 - 00:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.
G-20 TOPLANTISININ DETAYLARI KONUŞULDU
Görüşmede Riyad'da düzenlenecek G-20 toplantısıyla ilgili detayların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı bildirildi.
Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.