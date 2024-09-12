Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül’ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

DHA

Türkiye Güreş Federasyonu’nun olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığına hazırlanan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip makamında Erdoğan’ı ziyaret etti.

MADALYALI TABLOYU HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde milli güreşçi, 2016 Rio Olimpiyatları’nda elde ettiği altın madalyası ile Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki bronz madalyaların yer aldığı tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Taha Akgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız makamında bizleri kabul etti. Kendileriyle güreş üzerine sohbetimiz oldu ve kariyer hedeflerimiz üzerine güzel bir teveccühte bulundu.



Olimpiyat madalyalarımızın olduğu tabloyu hediye ettik. Kendisinden Allah razı olsun her zaman güreş adına desteklerini hissediyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)