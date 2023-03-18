Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin arabulucuğunda Rusya ve Ukrayna arasında imzalanmış olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de restore edilen Seddülbahir Kalesi ile yapımı tamamlanan Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin arabulucuğu ile çözüme kavuşan Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili bir gelişmeyi duyurdu.

Erdoğan'ın aktardığına göre Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tahıl Koridoru Anlaşması uzadı

19 Mart'ta bitecek anlaşmanın uzatılmasını sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası bir gıda krizinin önüne bir kez daha geçildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonraki en önemli uzlaşma konusu olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün itibariyle bitiyordu. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.'

Gıdaya ulaşmakta güçlük çeken ülkelere nefes aldıran anlaşma

Öte yandan dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Rusya ve Ukrayna'nın arasındaki savaş olası bir gıda krizini çıkartacaktı.

Ancak Türkiye'nin iki ülke arasında oynadığı etkin rol sayesinde taraflar İstanbul'da masaya oturdu.

Böylelikle iki ülkenin attığı imzalarla birlikte, özellikle gıdaya ulaşmakta güçlük çeken ülkelerin yaşayacağı sorunların önüne geçilmiş oldu.