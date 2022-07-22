Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız" dedi.

İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) bir araya getiren toplantı gerçekleştirildi.

Tahıl sevkiyatı anlaşmasının imzalanması için düzenlenen törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Açlık tehlikesinin önünün alınmasına katkı sağlayacağız"

"Tüm dünyayı uzun süredir meşkul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız.

Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatının denetimi İstanbul'da olacak VİDEO







"Gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz"

Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri ile yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk.

"Sayın Putin ve Sayın Zelensky'e teşekkür ediyorum"

Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarım yoğun çaba sarf ettiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sayın Gutteres'in ve ekibinin de ilk taslağını hazırladıkları plana verdikleri katkılar takdire şayandır. Bu vesileyle Sayın Putin ve Sayın Zelensky'e sergiledikleri liderlik dolasıyısla teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.

Planın başarıyla uygulanmasında uluslararası toplumun desteği de şüphesiz büyük önem taşıyor."

"Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını ifade ediyoruz"

İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine değinen Erdoğan, "Bundan yaklaşık 4 ay önce yine İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliğimizde yapılan müzakerelerde mesafe katetmiş savaşın sona ereceğine dair ümitleri yeşertmiştik. Malesef o toplantı sonrasında meydana gelen gelişmeler çatışmaları körükledi.

Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını sadece tarafların değil tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkileri ne yazık ki bu öngörümüzü doğruluyor.

"Masumların hayatına mal olan çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz"

Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor. Savaş sadece tarafları, sadece bölge ülkelerini değil dünyanın en ücra köşesindekiler dahil tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. Ancak bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz.

Masumların hayatına mal olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı hepimizin malumudur.

"Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumlulukla hareket edeceğiz"

Bugün Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canı gönülden diliyorum.

Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır.

Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde sulhu sükun hakim olana kadar komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.