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AA

Suriye'de yeni bir dönem başladı.

Muhaliflerin ilerleyişi sonucu 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı ve Esad, ailesini de alarak Rusya'ya sığınmacı olarak gitti.

Esad'ın Rusya'ya kaçmasından sonra özellikle Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşların dönüşü de başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, bu dönüşlere ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Bakan Yerlikaya, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünü yaptığı 'Editör Masası' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

"Suriyeliler STK'lar dediler; Sayın Bakanım önden birini gönderebilir miyiz. Bunu dün Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Dedik "Efendim böyle talepleri var." Öncü göçmen deniyor. Ailenin reisi önden gidebilir mi? Eğer ailenin reisi gidemiyorsa ergen olan aileden birisi. Bize 1 Temmuz'a kadar süre verin. Karşıya gidelim, evimizle ilgili eksikleri biliyoruz, tamamlayalım. Sonra ailemizi alalım.

Bu süreç sağlıklı bir şekilde tamamlanmasın. Bu talebi Sayın Cumhurbaşkanımız gayet insani bir talep olarak değerlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Çalışmalarımıza başlıyoruz. 1 Ocak'tan itibaren de önceden bir aile ferdi 6 ayda 3 kere giriş-çıkış yapabilecek" dedi.

Bakan Yerlikaya ayrıca, ülkelerine dönecek Suriyelilerin Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Geri dönen Suriyeli vatandaşların sınır kapılarından çıkışları organize ediliyor.

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyenler, ilgili göç idaresi müdürlüklerine giderek başvuru yapıyor. Başvuru esnasında kendisinden 'gönüllü geri dönüş formu' doldurması isteniyor.

Bilgilerini doldurduğu bu formu imzaladıktan sonra, çıkış yapmak istediği sınır kapısına gidiyor. Kapıda suç kaydı ya da vergi borcu olup olmadığı gibi bilgilerin yanı sıra kimlik kontrolleri de sağlanıyor.

Dönüşü uygun görülen Suriyelinin geçici koruma statüsü sonlandırılıyor.

BAKAN YERLİKAYA RAKAM VERDİ

Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini söyledi.