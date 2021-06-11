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    Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Türk heyet Libya'ya gidecek

    NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
    • AA
    • 11.06.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 20:15
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Türk heyet Libya'ya gidecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.

    HEYETTE YER ALACAK İSİMLER

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

    DİBEYBE VE MENFİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

    Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

    Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Türk heyet Libya ya gidecek #1

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