Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Çalışan emekliye ikramiye geliyor AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi geldi...

12 milyonu aşkın vatandaşa 60 milyar TL'nin üzerinde emekli ikramiyesi ödendi.

Çalışmayan emekliye ödenen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde yeni gelişme yaşandı.

Çalışan emekliler yararlanamadı

Ocak zammı öncesi milyonlarca emekliyi nefes aldıran ödemeler sadece çalışmayan emeklilere yapılmış, hem çiftçiler hem de çalışan emekliler ikramiyeden yararlanamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Emekliler seslerini duyurdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen talimatı verdi.

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Çalışan emeklilere de ikramiye geliyor

Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

Bakanlıklar çalışmalara başladı

Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

Yapılacak çalışma sonrasında ikramiyenin kapsamı kamuoyuna duyurulacak.

Geçtiğimiz günlerde hesaplara yatmıştı

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.