Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tank palet fabrikasının satışının yapılmadığını ve yalnızda devredildiğini belirterek, değerinin 250 milyon dolar olduğunu söyledi.

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

Tank palet fabrikasının Katarlılara satıldığı iddialarına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun bir işlet-devret modeli olduğunun altını çizdi.

"TESİSİN DEĞERİ, 250 MİLYON DOLARDIR"

Fabrikanın değerini açıklayan Erdoğan, "Birileri, Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden ülkemizi baltalamaya çalışsada biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Herşeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil 250 milyon doları bulan bir tesistir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank palet fabrikasının değeri 250 milyon dolardır VİDEO

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"İŞLETMENİN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ya ömründe hiç fabrika görmemiştir ya da 20 milyar liranın ne anlama geldiğini bilmiyordur. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. İşin adı işletme devridir. İşletmenin Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum söz konusu değildir." dedi.

"FABRİKAYA 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ŞARTI VARDIR"

İşletme devrinin içinde modernize ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "İhtiyaç sebebiyle artık faaliyetlerini yürütmekte zorlanan fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Sadece bu da değil, aynı zamanda fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaya devam edecektir." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katarlı yatırımcılara yönelik algıya ise, "Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır." ifadeleriyle yanıt verdi.

"BORSA İSTANBUL'A YATIRIM DÜŞMANLIĞI..."

Borsa İstanbul'un hisse devrine karşı yatırım düşmanlığı yapıldığını vurgulayan Erdoğan,"Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir.

Hayatlarında fabrika, üretim, proje nedir? Ülke ve millet için çalışmak nedir? Özelleştirme nedir, işletme devri nedir bilmeyenlerinin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya üzerinde motor teknolojileri hususunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun artık TEİ, motor üreten, tasarlayan ve dünyaya satan bir marka olma yolunda yürüyor.

Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir.

Konvansiyonel savaşların şekil değiştirdiği şu dönemde, savunma sanayiini inşa etmek için 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Savunmanın her alanında yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayiimize yön verdik.

Dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik alanlardaki çalışmaları özellikle destekledik.

Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA'lar ve füzelerimizin motorlarını da geliştiriyoruz. Yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Savunma sanayiideki araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar yolumuzda yürüyeceğiz.





"UZUN VADELİ HEDEFLERE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Elimizdeki sınırlı imkanları mümkün olduğu kadar çok çalışmayı desteklemek için etkin ve adil bir şekilde kullanmaya dikkat ediyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikalarında her alan gibi sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız.

Yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik. İnşallah motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak, ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

Milli helikopter motorumuzun ve TEİ Tasarım Merkezinin ülkemize, milletimize, havacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Görev alan Savunma Sanayii Başkanlığından TEİ çalışanlarına herkese emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum.

Test çalışmalarının bir an önce ve başarıyla tamamlanmasının ardından motorumuzu bir an önce göklerde görmek dileğiyle sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.