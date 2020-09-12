Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller'e 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller'le birlikte, Demokrasi ve Özgürlükler Adasında 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi.

Adalet Bakanlığı'nca 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na helikopterle geldi.

SERGİYİ BERABER GEZDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan adaya indikten sonra burada eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile aynı araçla sempozyumun yapılacağı binaya hareket etti.

Erdoğan ve Çiller 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen resim sergisini de birlikte gezdi.